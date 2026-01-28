Tre cacciatori sono stati trovati morti in un bosco nel Messinese. Sono stati crivellati di colpi, ma ancora non si sa cosa sia successo. La scena si trova in una zona difficile da raggiungere, e le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire l’accaduto.

Giallo sui Nebrodi dove in una zona boschiva e impervia in contrada Caristia del Comune di Montagnareale (Messina) sono stati trovati i cadaveri di tre persone uccise con colpi di arma da fuoco. L'allarme sarebbe stato dato da un amico di uno dei tre che non avendo notizie sarebbe andato a cercarlo scoprendo i cadaveri. Tre cacciatori crivellati di colpi nel Messinese Montagnareale è un piccolissimo comune messinese, sui Nebrodi settentrionali, che dista una decina di minuti in auto da Patti sede della Procura che coordina le indagini dei carabinieri I tre Antonio Gatani, 82 anni, residente a Patti, Davis Pino, 26 anni, e Giuseppe Pino, 44 anni, di San Pier Nicet (Messina), erano usciti stamattina per una battuta di caccia. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Tre cacciatori trovati morti in un bosco nel Messinese, crivellati di colpi: è giallo

Tre corpi sono stati trovati in un bosco a Montagnareale, nel Messinese.

Tre uomini sono stati trovati morti in un'area boschiva di Montagnareale, in provincia di Messina.

