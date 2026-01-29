I tre cacciatori trovati morti sui Nebrodi | Non si conoscevano Il giallo dei fratelli e l’anziano nel bosco | le ferite sui corpi e le ipotesi

Saranno l' autopsia e gli accertamenti balistici a chiarire la dinamica della morte dei tre cacciatori – Antonio Gatani, 82 anni, e i fratelli Davis e Giuseppe Pino, rispettivamente di 26 e 44 anni – i cui corpi senza vita sono stati trovati ieri, mercoledì 28 gennaio, nelle campagne di Montagnareale, nel territorio dei Nebrodi, in provincia di Messina. Sull'accaduto indagano i carabinieri, che nella notte hanno sentito una decina di persone, fra cui un amico di Gatani, proprio perché era solito andare a caccia con lui. Gli inquirenti stanno cercando di capire se fosse lì nel bosco o per quale motivo non è andato a caccia con l'anziano proprio il giorno in cui è stato ucciso.

