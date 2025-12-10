Lotto vincita da oltre 9mila euro ad Avellino
Una vincita di oltre 9.000 euro al Lotto ad Avellino si aggiunge alle recenti vincite a Napoli e provincia, dove sono stati centrati ambi e un terno per un totale di 55.750 euro. Le estrazioni hanno portato momenti di gioia e grandi premi, con diverse vincite significative distribuite sul territorio campano.
Campania a segno con il Lotto, come riporta Agipronews, con vincite complessive per 55.750 euro. Nell’ultimo concorso si festeggia a Napoli e provincia con tre vincite grazie a tre ambi e un terno, la prima da 23mila euro in via Cardinale Guglielmo Sanfelice, la seconda da 14mila in viale dei. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Azzecca il terno al Lotto: ignoto giocatore di Amandola brinda alla vincita di 45mila euro - facebook.com Vai su Facebook
Lotto fortunato in Campania: Avellino festeggia una vincita da 9.750 euro - Nell’ultimo concorso si festeggia a Napoli e provincia con tre vincite grazie a tre ambi e un terno, la ... Riporta irpinianews.it
