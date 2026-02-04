Sulle creste del Pastello

Domenica 8 febbraio 2026, escursionisti e appassionati di natura si sono ritrovati sulle creste del Pastello in Alta Valpolicella. La giornata è stata dedicata a esplorare i sentieri che attraversano questo angolo di Lombardia, tra paesaggi mozzafiato e fascino storico. La temperatura è stata mite, e il sentiero si è riempito di persone che vogliono scoprire i tesori nascosti di questa zona.

Domenica 8 febbraio 2026 - Sulle Creste del Pastello. Escursione immersiva nell'Alta Valpolicella tra storia e natura, uno scrigno botanico di panorami unici. Percorreremo sentieri all'interno di boschi, prati e pascoli di alta montagna per poi affrontare i meravigliosi sentieri di cresta che ci.

