Sulle creste del Pastello

Da veronasera.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 8 febbraio 2026, escursionisti e appassionati di natura si sono ritrovati sulle creste del Pastello in Alta Valpolicella. La giornata è stata dedicata a esplorare i sentieri che attraversano questo angolo di Lombardia, tra paesaggi mozzafiato e fascino storico. La temperatura è stata mite, e il sentiero si è riempito di persone che vogliono scoprire i tesori nascosti di questa zona.

Domenica 8 febbraio 2026 - Sulle Creste del Pastello. Escursione immersiva nell'Alta Valpolicella tra storia e natura, uno scrigno botanico di panorami unici. Percorreremo sentieri all'interno di boschi, prati e pascoli di alta montagna per poi affrontare i meravigliosi sentieri di cresta che ci.🔗 Leggi su Veronasera.itImmagine generica

Approfondimenti su Pastello Creste

Quattro sciatori e snowboarder danno spettacolo sulle creste di Sella Nevea

Quattro sciatori e snowboarder si esibiscono sulle creste di Sella Nevea, offrendo uno spettacolo di grande livello.

Tramonto sul Monte Pastello

Il tramonto sul Monte Pastello offre un’esperienza di escursione tra boschi e prati, portando alla scoperta della sua cima a 1128 metri sopra il livello del mare.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Soffi a nostre larghe vele da VELE di Emilio La Greca Romano Gennaio 2026

Video Soffi a nostre larghe vele da VELE di Emilio La Greca Romano Gennaio 2026

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.