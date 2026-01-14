Quattro sciatori e snowboarder danno spettacolo sulle creste di Sella Nevea

Quattro sciatori e snowboarder si esibiscono sulle creste di Sella Nevea, offrendo uno spettacolo di grande livello. Questo evento rappresenta un’innovazione nel panorama sportivo della zona, portando attenzione internazionale alla località. Un progetto che unisce abilità e passione, valorizzando le peculiarità del territorio e promuovendo il turismo invernale in modo sostenibile e qualificato.

Sella Nevea torna al centro dell’attenzione internazionale grazie a un progetto sportivo mai realizzato prima. Qui, sulle creste delle Alpi Giulie, lo snowboarder italiano Ian Matteoli e altri tre atleti degli sport invernali si sono misurati con un percorso di slopestyle tanto spettacolare. 🔗 Leggi su Udinetoday.itImmagine generica

