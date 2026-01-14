Quattro sciatori e snowboarder danno spettacolo sulle creste di Sella Nevea

Quattro sciatori e snowboarder si esibiscono sulle creste di Sella Nevea, offrendo uno spettacolo di grande livello. Questo evento rappresenta un’innovazione nel panorama sportivo della zona, portando attenzione internazionale alla località. Un progetto che unisce abilità e passione, valorizzando le peculiarità del territorio e promuovendo il turismo invernale in modo sostenibile e qualificato.

Quattro sciatori FVG sono stati convocati per le tappe del fine settimana della FESA Cup. Nel fondo Marco Pinzani e Cristina Pittin (a Seefeld, in Austria), nel salto Noelia Vuerich e Martino Zambenedetti (a Chaux Neuve, in Francia). facebook

#Valanga a #Claviere. Nessuna persona coinvolta, terminate le ricerche. Il sorvolo in elicottero ha permesso di individuare le tracce di 4 sciatori, in entrata e in uscita dall'area interessata: non si esclude che il distacco possa essere stato provocato dal loro p x.com

