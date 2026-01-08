Tramonto sul Monte Pastello
Il tramonto sul Monte Pastello offre un’esperienza di escursione tra boschi e prati, portando alla scoperta della sua cima a 1128 metri sopra il livello del mare. Un percorso che permette di apprezzare la natura e il paesaggio in tutta tranquillità, ideale per chi cerca un’escursione piacevole e senza fretta. La salita si svolge in un ambiente naturale intatto, offrendo un punto di vista suggestivo al calar del sole.
Divertente escursione che, attraversando boschi e prati ci permetterà di raggiungere la cima del Monte Pastello(1128 mslm). Durante il percorso potremo inoltre osservare i resti di siti preistorici e paleontologici, e le imponenti pareti delle cave per l'estrazione della pietra. Giunti alla Croce. 🔗 Leggi su Veronasera.it
