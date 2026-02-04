Sulle Alpi di Milano-Cortina la neve scarseggia. La mancanza di precipitazioni ha trasformato il paesaggio, rendendo difficile organizzare le prossime olimpiadi invernali come previsto. Gli organizzatori monitorano con attenzione la situazione, mentre gli esperti avvertono che la scarsità di neve potrebbe complicare le gare e l’allestimento delle piste. Le previsioni non sono rassicuranti e la neve, che dovrebbe coprire le montagne in modo naturale, appare sempre più rara.

Siamo abituati ad associare le Olimpiadi invernali al bianco della neve, al massimo alle sfumature azzurre e grigie del ghiaccio. La strada che ha accompagnato giornalisti, appassionati e sportivi verso la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina fino a pochi giorni fa era invece lastricata di rocce scure e prati marroni, interrotti solo a tratti da lingue di neve artificiale. La situazione dell’innevamento sulle Alpi centro-orientali, dove si svolgeranno molti degli eventi all’aperto di queste Olimpiadi invernali, è stata infatti critica per molte settimane, e lo è rimasta almeno fino al 23 gennaio (data a cui sono aggiornati i dati di questo articolo). 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Sulle Alpi di Milano-Cortina la neve è diventata un'eccezione

Alle Alpi, le attività legate agli eventi olimpici hanno portato a un aumento delle operazioni sulla neve, generando preoccupazioni ambientali.

Un uomo di 53 anni, scialpinista slovacco, è morto sabato durante un'escursione in Alta Engadina.

