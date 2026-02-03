Un uomo di 53 anni, scialpinista slovacco, è morto sabato durante un’escursione in Alta Engadina. La valanga lo ha travolto nella zona di Pontresina, in Val da Fain. Un altro scialpinista è rimasto ferito gravemente nello stesso incidente. La zona è stata rapidamente isolata, mentre i soccorsi cercano di capire cosa abbia causato la slavina.

Un uomo di 53 anni, scialpinista slovacco, ha perso la vita sabato 31 gennaio in Val da Fain, nei pressi del Muot Arduond a Pontresina, in Alta Engadina, dopo essere stato travolto da una valanga durante un’escursione. Un secondo membro del gruppo, anch’egli slovacco, è rimasto gravemente ferito ma è riuscito a liberarsi autonomamente dalla neve e a raggiungere un punto sicuro, dove è stato soccorso e trasportato in ospedale a Samedan. L’incidente ha coinvolto un gruppo di quattro escursionisti che si trovavano in una zona particolarmente instabile, dove le condizioni meteorologiche e la struttura della neve hanno favorito il distacco di un blocco di neve. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crollo di neve sulle Alpi: uno scialpinista slovacco perde la vita, un altro rimane ferito gravemente a Pontresina

Un escursionista è morto in una valanga nelle Alpi friulane durante un'escursione.

