La presidente del Tribunale per i minorenni dell’Aquila, Cecilia Angrisano, è stata sostituita. Era lei a aver sospeso la responsabilità genitoriale ai Trevallion, che vivevano nel bosco di Palmoli con i tre figli. Ora la decisione sulla famiglia nel bosco passerà a un’altra persona.

Cecilia Angrisano, la presidente del Tribunale per i minorenni dell’Aquila che aveva sospeso la responsabilità genitoriale ai Trevallion sui tre figli che vivevano nel bosco di Palmoli, è stata sostituita. La giudice Angrisano, finito il mandato, è in attesa di assegnazione. Al suo posto il plenum del Consiglio superiore della magistratura ha nominato come nuovo presidente Nicoletta Orlandi, ex deputata del Pci-Pds. La nomina deve essere ratificata dal ministro Nordio e poi ci sarà l’insediamento. Intanto il Garante per l’Infanzia e Adolescenza della Regione Abruzzo, Alessandra De Febis, citando quanto suggerito nella documentazione sociosanitaria, richiesta dal pediatra di base dei ragazzini e rilasciata dalla Asl di Lanciano-Vasto-Chieti dopo un periodo di «osservazione», sostiene che «l’interazione con i genitori risulta valida e questi rappresentino per loro un valido riferimento emotivo». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sulla famiglia nel bosco deciderà una ex Pci-Pds

Approfondimenti su Palmoli Bosco

Domani si terrà un'udienza in Corte d’Appello all’Aquila per decidere il destino dei figli di Nathan e Catherine, che vivono in un casolare isolato nei boschi di Palmoli, in Abruzzo.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Palmoli Bosco

Argomenti discussi: La famiglia nel bosco e i giudici: Limitare gli interventi sui minori significa tutelarli meno; Famiglia nel bosco, i genitori Trevallion alla psichiatra: I nostri figli sono tutto, stanno soffrendo e questo ci riempie di dolore; Famiglia nel bosco, la Asl di Vasto chiede il ritorno a casa dei bambini: Serve stabilità affettiva; Famiglia nel bosco, Garante per l'infanzia cambia tutto per l'allontanamento come misura eccezionale.

Famiglia nel bosco, per gli psichiatri i bimbi devono tornare dai genitori per risolvere problemi di disagioDopo aver incontrato i figli della famiglia nel bosco, gli esperti reputano indispensabile ripristinare una consuetudine nella situazione affettiva ... virgilio.it

Famiglia nel bosco, periti e Garante: Ricongiungimento urgente dei minoriGli esperti chiedono il ritorno dei tre bambini nel nucleo familiare: genitori valido riferimento emotivo. Cambio alla guida del Tribunale dei Minori dell'Aquila. Nicoletta Orlando prende il posto di ... rainews.it

3 FEBBRAIO 1991 IL PARTITO COMUNISTA ITALIANO VIENE SCIOLTO Hanno lasciato un vuoto, forse è anche troppo tardi per colmarlo. Ma di una vera SINISTRA in Italia ci sarebbe, oggi più che mai, davvero bisogno...eccome. DAL PCI AL PDS. UN NOME - facebook.com facebook

Carofiglio non vede persone di sinistra in Barbera (5 volte parlamentare Pci-Pds), Petruccioli (5 volte Pci-Pds), Morando e Salvi (senatori per 5 legislature Pds-Pd), Concia (militante Pci, poi deputata Pd), Esposito ecc. Qualcuno gli regali degli occhiali e un libr x.com