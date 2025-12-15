Famiglia nel bosco | domani si deciderà se i figli potranno tornare a casa

Domani si terrà un'udienza in Corte d’Appello all’Aquila per decidere il destino dei figli di Nathan e Catherine, che vivono in un casolare isolato nei boschi di Palmoli, in Abruzzo. La decisione potrebbe permettere ai bambini di tornare a casa, chiudendo un capitolo di grande attesa e incertezza per la famiglia.

Martedì è in calendario l’udienza in Corte d’Appello all’Aquila per esaminare il ricorso presentato dai legali di Nathan e Catherine, la coppia che viveva con i figli in un casolare isolato nei boschi di Palmoli, in Abruzzo. La decisione dei giudici sarà centrale per stabilire se i tre bambini, oggi collocati con la madre in una casa famiglia a Vasto, potranno rientrare in famiglia. L'articolo . Orizzontescuola.it

Famiglia nel bosco, domani cruciale: si decide sul ritorno dei bimbi a casa - Su un conto in Australia i soldi per il futuro dei piccoli. msn.com