Una favola illustrata sulla famiglia nel bosco | dono anonimo arrivato a Natale

Una favola illustrata con acquerelli, intitolata 'Famiglia nel bosco': è il dono che è stato fatto recapitare in forma anonima il giorno di Natale ad Armando Carusi, l'imprenditore di Ortona che si è offerto di ospitare Nathan Trevallion, il papà della famiglia del bosco di Palmoli. Il libricino. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Famiglia nel bosco, in dono una favola in rima sulla loro vicenda; Pescara: per Presutti la Giunta Masci dimentica i simboli della città.

