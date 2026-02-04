Suicidi e attività negate in carcere le opposizioni interpellano Nordio Ma lui se ne va

Le opposizioni hanno deciso di chiedere spiegazioni al ministro Nordio sui cinque suicidi avvenuti nelle carceri italiane dall’inizio dell’anno. Due di questi sono avvenuti nel giro di poche ore al carcere di Padova, conosciuto anche come Due Palazzi, dove il garante ha segnalato problemi di attività negate e condizioni difficili. Il ministro, però, ha scelto di lasciar perdere e si è allontanato senza rispondere. Una situazione che fa discutere e solleva ancora una volta la questione delle condizioni nelle carceri italiane.

Cinque suicidi dietro le sbarre dall’inizio dell’anno – uno a settimana – due dei quali nel giro di poche ore al Due Palazzi di Padova, carcere dove il locale garante dei detenuti, Antonio Bincoletto, ha contato ben 467 atti di autolesionismo nell’arco del 2025. E una circolare dell’Amministrazione penitenziaria che dopo tre mesi ancora continua a creare difficoltà burocratiche alla attività trattamentali, parte integrante della pena in carcere secondo il dettame costituzionale. Ebbene, basterebbero queste ultime denunce – ma la realtà dell’emergenza carceraria è ben più vasta e articolata – a giustificare una risposta del Guardasigilli alle opposizioni che, al termine dell’informativa del ministro Piantedosi, lo hanno interpellato con urgenza sulla questione. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Suicidi e attività negate in carcere, le opposizioni interpellano Nordio. Ma lui se ne va Approfondimenti su Padova Carcere Suicidi in carcere, -10% nel 2025: Nordio scommette su scuola e cultura Nel 2025 si prevede una riduzione del 10% dei suicidi in carcere, secondo le stime di Nordio. Nordio contro Scarpinato: “Ha fonti privilegiate sul caso Ranucci? Procura se ne dovrebbe occupare”. Lui replica La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Padova Carcere Argomenti discussi: Due Palazzi, il Garante Bincoletto: A rischio il nostro lavoro. Sovraffollamento e decisioni del Dap non ci aiutano; Suicidi nell’Arma | Quando a chiedere chiarezza sono carabinieri e famiglie. Carcere, gli 80 suicidi e i 161 morti che la politica non può ignorareNei 189 istituti di pena italiani per adulti, alla fine di novembre 2025 erano detenute 63.868 persone, quasi 2mila in più rispetto all’anno precedente. Il tasso di sovraffollamento nazionale ha ... vita.it Suicidi in Valle d'Aosta, 'nel 2025 in sensibile riduzione'Alla data dello scorso 24 novembre il numero dei suicidi registrati in Valle d'Aosta nel 2025 era pari a 13 in sensibile riduzione rispetto a quello dell'anno precedente (21). Ma non sono i numeri, ... ansa.it Negli ultimi giorni, una serie di suicidi in carcere ha riportato al centro della cronaca la . Legacoop Veneto denuncia scelte che minano il e i - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.