Nordio contro Scarpinato | Ha fonti privilegiate sul caso Ranucci? Procura se ne dovrebbe occupare Lui replica

“C’è da chiedersi se il senatore Scarpinato abbia fonti privilegiate di conoscenza. Se così fosse si configurerebbe un’evidente violazione del segreto istruttorio ed anche di questo la procura della Repubblica si dovrebbe occupare “. A parlare è il ministro della Giustizia Carlo Nordio durante il question time alla Camera. Il Guardasigilli attacca direttamente l’ex magistrato e senatore M5s rispondendo a una domanda del gruppo di Fratelli d’Italia sulla vicenda dell’attentato subito al conduttore di Report Sigfrido Ranucci. “Sono sorpreso dalle fantasiose ricostruzioni dei giornali. Chi ha insinuato un collegamento tra l’attentato” al giornalista “ed il governo, lo ha fatto senza alcun elemento oggettivo”, incalza il ministro che tira in ballo Scarpinato, senatore che nel corso di una seduta in commissione Antimafia aveva chiesto al giornalista di spiegare una sua affermazione in merito al fatto che fosse stato pedinato su ordine del sottosegretario Fazzolari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

