Dopo qualche ora neanche un graffio L’ironia del consigliere sugli agenti feriti a Torino

Dopo alcune ore dagli scontri di ieri a Torino, nessuno degli agenti feriti ha riportato gravi conseguenze. Uno di loro si trova ancora in ospedale, con la divisa sporca di sangue e gli anfibi ai piedi, mentre racconta la sua versione dell’accaduto. La situazione si è sbloccata senza ulteriori incidenti, ma resta il sorriso ironico di un consigliere che commenta: “Dopo qualche ora neanche un graffio”.

Su un letto di ospedale, con la divisa operativa sporca di sangue ancora addosso e gli anfibi ai piedi. Così si sono mostrati due degli agenti della Squadra Mobile di Padova feriti negli scontri di Askatasuna alle telecamere quando Giorgia Meloni, domenica mattina, si è presentata all’ospedale delle Molinette per far loro visita. Da quel momento, i due sono stati presi di mira dalla solita sinistra, accusati di mentire, accusati di fingere perché “non hanno nemmeno un livido nonostante le martellate”, accusati di fingere perché “il collare così non lo metterebbe nemmeno il mio falegname”. Accusati di essersi prestati a una sceneggiata perché “quando mai si lasciano i pantaloni e gli anfibi sul letto in ospedale”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Questa mattina, la premier Meloni si è recata in ospedale per visitare i poliziotti feriti durante gli scontri di ieri a Torino.

Il governo ha deciso di accelerare sul pacchetto sicurezza a Torino, dopo gli scontri che hanno coinvolto oltre 100 agenti feriti.

