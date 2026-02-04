Studenti iraniani scendono in piazza in diverse città universitarie per chiedere riforme e libertà di espressione

Questa mattina, studenti iraniani si sono riversati nelle strade di diverse città universitarie, tra cui Teheran, per chiedere riforme e maggiore libertà di espressione. Le forze dell’ordine hanno cercato di contenere le proteste, mentre gli studenti hanno marciato con cartelli fai-da-te e canti spezzati dal vento. La mobilitazione è cresciuta nel corso delle ore, alimentata dalla voglia di cambiare.

Nelle prime ore del mattino di venerdì 4 febbraio, le strade intorno all'Università di Teheran si sono riempite di studenti che, con cartelli improvvisati e canti soffocati dal vento freddo di febbraio, hanno marciato verso il cuore del campus. Non erano manifestazioni di protesta isolate, ma un'ondata di dissenso che si è propagata in contemporanea in almeno otto città universitarie iraniane: Isfahan, Shiraz, Mashhad, Tabriz, Ahvaz, Kermanshah, Qom e Teheran. I giovani, per lo più tra i 19 e i 25 anni, si sono radunati in gruppi di venti, trenta, talvolta cento persone, con un unico obiettivo: chiedere riforme istituzionali, libertà di espressione e il ritiro delle restrizioni che da mesi limitano l'accesso a internet e la libera circolazione delle idee all'interno degli atenei.

