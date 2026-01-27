Il Binario 21 di Milano è un luogo di memoria dedicato alla Shoah, situato sotto la stazione centrale. Questo memoriale ricorda le vittime dell’Olocausto e invita alla riflessione sulla storia e sulla memoria collettiva. Un sito che conserva testimonianze e testimonia un passato doloroso, contribuendo a mantenere vivo il ricordo di eventi fondamentali per la storia italiana e mondiale.

Viaggio nel cuore del memoriale della Shoah di Milano, dove il dolore si è trasformato in pietra per chiederci di. Viaggio nel cuore del memoriale della Shoah di Milano, dove il dolore si è trasformato in pietra per chiederci di non voltare mai più lo sguardo Camminare oggi tra i binari della Stazione Centrale di Milano, tra pendolari che corrono e turisti carichi di valigie, rende difficile immaginare che proprio sotto i nostri piedi esista un luogo dove il tempo si è fermato in modo atroce. Eppure, basta scendere in via Ferrante Aporti per trovarsi davanti al Binario 21. Non è un binario come gli altri: tra il 1943 e il 1945 è stato il punto di partenza verso l’inferno per migliaia di persone. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Cos’è il Binario 21: la storia del luogo della memoria sotto la stazione di Milano

Approfondimenti su Binario 21

Ultime notizie su Binario 21

