Video sulla memoria della Shoah Studenti premiati da Mattarella

Questa mattina, al Quirinale, il presidente Mattarella ha premiato alcuni studenti del Cpia Montagna, il centro per l’istruzione degli adulti, in occasione del Giorno della Memoria. Una delegazione di studenti si è presentata davanti al presidente, che ha riconosciuto il loro impegno sulla memoria della Shoah attraverso un video realizzato da loro. L’evento si inserisce nelle iniziative ufficiali per ricordare le vittime dell’Olocausto e sensibilizzare le nuove generazioni.

Una delegazione del Cpia Montagna, il centro per l'istruzione degli adulti, ricevuta al Quirinale per il Giorno della Memoria. La cerimonia, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del ministro dell'Istruzione e del presidente dell'Ucei, si è svolta martedì, a conclusione del concorso 'I giovani ricordano la Shoah ', a cui hanno partecipato undici classi provenienti da tutta Italia. Gli studenti di Castel di Casio sono stati premiati per 'Cercando l'antidoto', un video che ricostruisce brevemente la storia di Goti Bauer, giovane ebrea deportata ad Auschwitz nel maggio del 1944, a partire dalla sua testimonianza conservata dal Memoriale della Shoah di Milano.

