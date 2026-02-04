Studentessa ferita a La Spezia da oggetto caduto da altezza | indagini in corso sul lancio da finestra

Un oggetto è caduto da una finestra dell’istituto superiore Capellini-Sauro di La Spezia, ferendo una studentessa. I soccorsi sono accorsi subito, e ora le forze dell’ordine indagano sul motivo del lancio. Ancora da chiarire se si sia trattato di un incidente o di un gesto intenzionale. La scuola è stata evacuata e le autorità stanno ascoltando gli studenti e il personale per ricostruire cosa sia successo.

Un'improvvisa esplosione di panico ha squarciato la quiete mattutina dell'istituto superiore Capellini-Sauro a La Spezia, dove ieri alle 8.17, in pieno orario scolastico, una sedia in plastica è precipitata dal primo piano di un edificio scolastico, colpendo in pieno il petto una studentessa di 18 anni, allieva del primo anno del liceo scientifico. L'oggetto, lanciato con forza da una finestra aperta, ha sfondato il cielo del cortile interno, dove la ragazza si trovava insieme a un gruppo di compagni, e ha provocato un trauma contusivo che ha richiesto il trasporto in ospedale. Il giovane autore del gesto, un minorenne del primo anno, è stato immediatamente identificato e messo in stato di fermo dai carabinieri della locale stazione, che sono intervenuti in meno di dieci minuti.

