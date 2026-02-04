Sedia lanciata da una finestra a scuola | studentessa ferita alla Spezia

Una studentessa di 18 anni è rimasta ferita alla Spezia dopo che una sedia è stata lanciata da una finestra dell’istituto superiore Capellini-Sauro. La ragazza si trovava dentro l’edificio quando è stata colpita. Ora si trova in ospedale, ma le sue condizioni non sembrano gravi. La scuola è stata immediatamente evacuata e la polizia sta indagando per capire chi abbia lanciato la sedia e perché.

Colpita all'interno dell'istituto Capellini-Sauro. Paura a La Spezia, dove una studentessa di 18 anni è rimasta ferita dopo essere stata colpita da una sedia lanciata da una finestra dell'istituto superiore Capellini-Sauro. Fortunatamente, le sue condizioni non sono gravi. L'episodio avvenuto durante la mattinata. Il fatto risale a martedì mattina. Secondo le prime ricostruzioni, la sedia sarebbe stata scagliata da una finestra al primo piano dell'edificio, colpendo la ragazza nella parte superiore del corpo mentre si trovava all'interno della scuola. Indagini in corso dei carabinieri.

