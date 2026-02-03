Francia 14enne accoltella insegnante al liceo | la professoressa è grave arrestato il ragazzo
Un ragazzino di 14 anni ha ferito gravemente una insegnante durante le lezioni al liceo di Sanary-sur-Mer. La professoressa è stata colpita all’addome e al braccio e si trova in prognosi riservata. Il ragazzo è stato subito arrestato. La scuola è sotto shock mentre le forze dell’ordine indagano sull’accaduto.
(Adnkronos) – Uno studente di 14 anni ha accoltellato la sua professoressa in un liceo di Sanary-sur-Mer, in Francia, colpendola all'addome e al braccio. Lo riporta l'emittente francese Bfmtv citando fonti di polizia e della procura. La professoressa è stata ferita in modo grave ed è stata portata dai vigili del fuoco nell'ospedale Saint-Anne a.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Approfondimenti su Sanary sur Mer Accoltellamento
Accoltella un ragazzo al collo durante una lite a Codogno: 17enne arrestato per tentato omicidio
Accoltella all’addome e al petto un ragazzo di 19 anni in piazza Duomo a Milano: arrestato un 21enne
Debutterà il prossimo 14 febbraio nella cittadina di Blois, in Francia, il Cirque Rolph Zavatta diretto dalla famiglia Prein. Sarà possibile vedere lo show sino al 1 marzo. Questa mattina desidero augurare a tutta la compagnia del Cirque Rolph Zavatta tanto succ - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.