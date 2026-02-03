Francia 14enne accoltella insegnante al liceo | la professoressa è grave arrestato il ragazzo

Un ragazzino di 14 anni ha ferito gravemente una insegnante durante le lezioni al liceo di Sanary-sur-Mer. La professoressa è stata colpita all’addome e al braccio e si trova in prognosi riservata. Il ragazzo è stato subito arrestato. La scuola è sotto shock mentre le forze dell’ordine indagano sull’accaduto.

