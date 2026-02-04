Striscia la notizia tapiro d’oro a Laura Pausini

La popolare cantante Laura Pausini riceverà un Tapiro d’oro nella prossima puntata di Striscia la Notizia. È una consegna che ha sorpreso molti, anche perché non si tratta di un premio per la musica, ma di uno scherzo tipico del programma. I dettagli sulla ragione di questa scelta non sono ancora ufficiali, ma l’evento ha già fatto parlare sui social.

Tapiro d’oro a Laura Pausini nella prossima puntata di Striscia la notizia . Tapiro d’oro a Laura Pausini. Nella prossima puntata di Striscia la notizia – in onda giovedì 5 febbraio in prima serata – Valerio Staffelli consegnerà la statuetta del tg satirico alla popstar italiana più famosa al mondo, recentemente al centro di polemiche per la cover de “ La mia storia tra le dita ”, contestata dall’autore Gianluca Grignani per alcune modifiche al testo e per l’interpretazione di “ Due vite ” di Marco Mengoni, criticata da alcuni fan del cantante di Ronciglione. L'articolo proviene da 361 Magazine. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Striscia la notizia, tapiro d’oro a Laura Pausini Approfondimenti su Striscia La Pausini Laura Pausini riceverà il Tapiro d’oro da Striscia la Notizia Laura Pausini riceverà il Tapiro d’oro da Striscia la Notizia. Laura Pausini riceve il Tapiro di Striscia la Notizia, la consegna dopo le polemiche sulla cover di Megoni Questa sera Laura Pausini ha ricevuto il Tapiro d'oro di Striscia la Notizia. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Striscia La Pausini Argomenti discussi: Striscia la notizia: Tapiro d'oro a Checco Zalone e Gennaro Nunziante per gli incassi di Buen Camino Video; Checco Zalone nel mirino di Striscia la Notizia: arriva il Tapiro; Striscia la Notizia, domani seconda puntata: tapiro d'oro a Checco Zalone; Striscia la Notizia riparte questa sera su Canale 5: Tapiro d’Oro a Checco Zalone nella puntata del ritorno. Striscia la notizia, tapiro d’oro a Laura PausiniTapiro d’oro a Laura Pausini. Nella prossima puntata di Striscia la notizia – in onda giovedì 5 febbraio in prima serata – Valerio Staffelli consegnerà la statuetta del tg satirico alla popstar italia ... 361magazine.com Laura Pausini riceve il Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia – VIDEOLaura Pausini riceve il Tapiro d’oro da Striscia la Notizia: ecco cosa c’è dietro la polemica sulla cover di Due vite e la discussione con Gianluca Grignani. gay.it "Dopo 76 edizioni per la prima volta i protagonisti del festival di Sanremo saranno ricevuti dal presidente della Repubblica. Venerdì 13 febbraio, io, Laura Pausini e i big in gara saremo ricevuti da Matterella al Quirinale. È ovviamente una gioia immensa, un gr - facebook.com facebook #Sanremo2026 ha la “benedizione” del Presidente Mattarella. Venerdì 13 febbraio Carlo Conti, Laura Pausini e tutti i 30 Big in gara saranno ricevuti al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. È la prima volta in tutta la storia del Festival. x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.