Laura Pausini riceverà il Tapiro d’oro da Striscia la Notizia. La cantante di Solarolo sarà premiata durante un episodio del famoso programma, che ha appena annunciato l’evento. Nel frattempo, Pausini si prepara a partire per il suo tour mondiale “Io Canto World Tour 20262027” e a condurre insieme a Carlo Conti la prossima edizione di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio. Un anno che si preannuncia ricco di impegni e soddisfazioni per la popstar italiana.

Ravenna, 3 febbraio 2026 – Si avvia ad essere un anno ricco di soddisfazioni per Laura Pausini, con la popstar internazionale che sarà impegnata in un nuovo tour mondiale "Io Canto World Tour 20262027” e nella co-conduzione insieme a Carlo Conti di Sanremo 2026, dal 24 al 28 febbraio prossimi. L'inaugurazione del Laura Pausini Museum. Il video dell'artista Le polemiche social per il nuovo album. Nonostante questo “ Io Canto 2 ”, il nuovo album di cover della cantante romagnola, che rilegge brani iconici della musica italiana e internazionale, in uscita il 6 febbraio 2026, a quasi 20 anni dal primo fortunato capitolo, ha generato in questi mesi diverse polemiche social (l’artista ha infatti deciso di cambiare numero di telefono e allontanarsi momentaneamente dai social poiché le causavano stress). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Laura Pausini riceve il Global Gift AwardLaura Pausini ha appena pubblicato il suo album di Natale Laura Xmas, che sta già ottenendo riscontri incredibili sul piano della vendite. Recentemente, però, la cantante di Solarolo ha ricevuto ... 105.net

Laura Pausini a Sanremo 2026: quanto guadagna come co-conduttriceA Sanremo 2026 la grande novità è rappresentata da Laura Pausini, scelta come co-conduttrice. Ecco quanto guadagna e la cifra del cachet. newsmondo.it

Mentre inizia il conto alla rovescia per Sanremo 2026, Laura Pausini affida ai social un post denso di memoria. Febbraio come mese simbolo, fatto di svolte personali e artistiche. Tra i ricordi che riaffiorano, anche Sanremo: quello che ha segnato un inizio e qu - facebook.com facebook

Can Yaman sarà co-conduttore della prima serata del Festival di Sanremo, martedì 24 febbraio, insieme a Carlo Conti e Laura Pausini. L’attore, volto amatissimo dal pubblico Rai dopo Sandokan, debutta così sul palco dell’Ariston x.com