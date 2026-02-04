Laura Pausini riceve il Tapiro di Striscia la Notizia la consegna dopo le polemiche sulla cover di Megoni

Questa sera Laura Pausini ha ricevuto il Tapiro d'oro di Striscia la Notizia. La consegna arriva dopo le polemiche scatenate dalla cover di Marco Mengoni e la discussione con Gianluca Grignani. La cantante non ha evitato le critiche e si è presentata per ritirare il premio, finora inaspettato.

Laura Pausini riceve il Tapiro d'oro di Striscia la Notizia. La cantante ha ricevuto il premio dal tg satirico di Canale 5 per le polemiche sulla cover di Marco Mengoni e la querelle con Gianluca Grignani.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Laura Pausini Laura Pausini riceve il Tapiro dopo le polemiche sulla cover di Mengoni Laura Pausini ha ricevuto il Tapiro, pochi giorni dopo le polemiche sulla sua versione di Due Vite di Marco Mengoni. Laura Pausini riceverà il Tapiro d’oro da Striscia la Notizia Laura Pausini riceverà il Tapiro d’oro da Striscia la Notizia. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Laura Pausini Argomenti discussi: Laura Pausini riceve il Tapiro dopo le polemiche sulla cover di Mengoni; Sanremo 2026, gli ospiti: Sabrina Ferilli e il duetto a sorpresa, Achille Lauro in coppia con Laura Pausini, il ruolo di Luca Argentero; L'azienda ravennate che ha organizzato le nozze di Laura Pausini ancora tra i migliori catering d'Italia; Laura Pausini, l’album Io canto 2 prima di Sanremo 2026: tracce e collaborazioni. Laura Pausini riceve il Tapiro di Striscia la Notizia, la consegna dopo le polemiche sulla cover di MegoniLaura Pausini riceve il Tapiro d'oro di Striscia la Notizia. La cantante ha ricevuto il premio dal tg satirico di Canale 5 per le polemiche sulla cover ... fanpage.it Laura Pausini riceve il Tapiro dopo le polemiche sulla cover di MengoniTapiro d’Oro per Laura Pausini nella puntata di Striscia la Notizia del 5 febbraio per la sua interpretazione di Due Vite di Marco Mengoni ... dilei.it Sanremo 2026, è Lillo il terzo co-conduttore Sarà insieme a Carlo Conti e Laura Pausini nella penultima serata - facebook.com facebook Can Yaman sarà co-conduttore della prima serata del Festival di Sanremo, martedì 24 febbraio, insieme a Carlo Conti e Laura Pausini. L’attore, volto amatissimo dal pubblico Rai dopo Sandokan, debutta così sul palco dell’Ariston x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.