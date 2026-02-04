Striscia la notizia cameraman scaraventato in mare a Crotone durante inchiesta su pesca illegale

Questa mattina a Crotone un cameraman di Striscia la Notizia è stato scaraventato in mare mentre stava seguendo un’indagine sulla pesca illegale di bianchetto, il novellame di sarda. L’uomo stava riprendendo le operazioni quando alcuni pescatori si sono avvicinati e, in modo violento, lo hanno spinto in acqua. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato le verifiche per capire cosa sia successo.

È stato scaraventato in mare un cameraman di Striscia la notizia impegnato nell'inchiesta sulla pesca illegale del novellame di sarda, genericamente conosciuto come "bianchetto". L'inviato del tg satirico, Michele Macrì, si trovava sul lungomare di Cirò Marina (Crotone) per documentare un'attività illecita che in Italia muove milioni di euro e sta compromettendo gravemente l'equilibrio marino. Un traffico alimentato da pescherecci fuorilegge che operano di notte e nelle prime ore del mattino con reti a strascico vietate, da mercati ittici "paralleli", da venditori porta a porta e ristoratori compiacenti.

