Uomo scaraventato in mare durante un viaggio in crociera | Non ci sono più tracce di lui Scattano le indagini

La crociera da sogno della Disney si è trasformata in un incubo per un uomo di 73 anni. La vicenda ha coinvolto un passeggero originario di Moonee Ponds salito sulla Disney Wonder, diretta a Auckland, a Melbourne, ma che non è riuscito ad arrivare a destinazione. Intorno alle 4.30 dello scorso sabato, infatti, sarebbe stato scaraventato in mare e da quel momento nessuno ha più registrato sue tracce. Subito dopo, la nave ha interrotto la rotta originaria e ha effettuato un’inversione per avviare le ricerche. Secondo quanto riferito dai passeggeri, il cambio di direzione è stato notato verso mezzogiorno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Uomo scaraventato in mare durante un viaggio in crociera: “Non ci sono più tracce di lui”. Scattano le indagini

