Marika aggredita sul porto canale acquisite le immagini delle telecamere | cosa è successo
Cesenatico, 18 novembre 2025 – Sta meglio Marika Rossi, la donna di 49 anni aggredita sabato sera sul porto canale di Cesenatico. La giornata di domenica l’ha trascorsa al Cau dell’ospedale Marconi di Cesenatico e al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena, dove in serata è stata dimessa. "Non ci sono lesioni gravi”. “Fortunatamente non ci sono lesioni gravi dice la donna , i medici e gli infermieri sono stati molto bravi e scrupolosi, facendomi tutti gli esami e le radiografie, per verificare esattamente le mie condizioni di salute, esaminare le parti dove sono stata presa a calci ed il bacino dove due anni fa avevo riportato numerose fratture a causa di un grave incidente stradale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
