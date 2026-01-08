L’incidente di Bologna ha riacceso il dibattito sulla sicurezza e le politiche migratorie. Il governo valuta una nuova fase del decreto sicurezza, che potrebbe includere misure più restrittive su rimpatri e tutela dei minori. Questi interventi mirano a rafforzare il controllo del territorio, mantenendo però attenzione alle questioni umanitarie e ai diritti fondamentali. La discussione rimane aperta, con un focus sulla tutela della sicurezza pubblica e delle fasce più vulnerabili.

L’uccisione del capotreno a Bologna ha riportato in primo piano la seconda fase del decreto sicurezza che il governo potrebbe varare già entro la fine di gennaio. «Sul testo stiamo lavorando da tempo e nei prossimi giorni prenderà forma», spiega a Libero il leghista Andrea Ostellari, sottosegretario alla Giustizia. E non potrebbe che essere così visto che su questo provvedimento svetta fin dalle origini il bandierone di Alberto da Giussano. «La prima applicazione del decreto sicurezza ha dato frutti positivi. Questo secondo provvedimento ne è la continuazione e si concentrerà su una direttrice chiara: garantire sicurezza e più tutele ai cittadini e alle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Immigrazione, rimpatri e stretta sui "minori": il pugno di ferro

Leggi anche: Stretta sui rimpatri e hub in Paesi terzi, l?accordo Ue sdogana il piano Albania: i punti e la svolta sui migranti

Leggi anche: Locale a Cassino mette a rischio la sicurezza pubblica e vende alcol a minori, pugno di ferro del questore

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Scudo penale per gli agenti e più espulsioni, cosa c'è nel nuovo pacchetto Sicurezza del governo.

L’Europa alza sempre più muri: stretta sui rimpatri e sanzioni per i Paesi terzi che non collaborano - Bruxelles accelera sulla costruzione della «fortezza Europa»: approvati dal Consiglio dei ministri tre regolamenti di modifica del Patto immigrazione e asilo su Paesi sicuri, Paesi terzi sicuri e hub ... vita.it

Stretta sui rimpatri e hub in Paesi terzi, l’accordo Ue sdogana il piano Albania: i punti e la svolta sui migranti - L'Ue cambia posizione sulla gestione dei migranti e adotta una linea più dura contro l'immigrazione illegale. leggo.it

Migranti, la svolta Ue su rimpatri e Paesi sicuri: cosa cambia adesso - I ministri dell'Interno dell'Ue hanno trovato a Bruxelles un accordo sulla posizione negoziale del Consiglio su un rilevante ... adnkronos.com

Il governo è pronto ad aumentare i rimpatri verso la Siria. #immigrazione #Germania Foto: EPA-EFE/FILIP SINGER - facebook.com facebook

#Migranti, il bilancio di #Piantedosi: sono aumentati i rimpatri, quasi 7mila quest'anno, + 55% rispetto al 2022. E gli sbarchi segnano - 58% nel 2024 rispetto all'anno precedente, e lo stesso andamento si registra anche quest'anno. x.com