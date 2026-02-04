Un dramma sconvolge Perth, in Australia. Un genitore ha ucciso i figli autistici e poi si è tolto la vita nella loro casa di Mosman Park. La scena è stata terribile: anche gli animali presenti sono morti. La polizia ha trovato il luogo questa mattina, ancora sotto shock. La comunità locale chiede risposte e si chiede cosa possa aver portato a una tale tragedia. In molti si concentrano anche sulle eventuali criticità del sistema di assistenza pubblica, che sembra essere finito nel mirino.

Casa degli orrori a Perth: uccisi anche gli animali. Mosman Park, sobborgo elegante affacciato sulle spiagge iconiche di Perth, è diventato improvvisamente il teatro di una tragedia che ha fatto il giro del mondo. Una casa borghese, una famiglia apparentemente normale, due adolescenti autistici, due cani, un gatto. E poi il silenzio definitivo. Quattro giorni dopo il ritrovamento dei corpi, Michael Clune, nonno dei ragazzi, è tornato davanti alla casa dove suo figlio Jarrod, la compagna Maiwenna Goasdoue e i nipoti Leon e Otis sono stati trovati morti. Una visita muta, carica di dolore, mentre il quartiere osservava da lontano, tra nastri bianchi sugli alberi e biglietti lasciati dai vicini. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Strage familiare a Perth: genitori uccidono i figli autistici e si suicidano, assistenza pubblica nel mirino

Una tragedia nella casa di una famiglia di Seaford, in Australia.

Una coppia di Perth ha ucciso i loro due figli autistici, di 16 e 14 anni, e gli animali di casa prima di togliersi la vita.

