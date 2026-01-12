Paderno Dugnano lavori sulle strade viabilità modificata fino a fine febbraio

A Paderno Dugnano, da lunedì 12 gennaio a venerdì 27 febbraio 2026, si svolgeranno lavori di ripristino dei manti stradali. Le attività interesseranno diverse vie del territorio comunale, modificando temporaneamente la viabilità. Si consiglia di prestare attenzione ai segnali e di pianificare eventuali percorsi alternativi durante il periodo di intervento.

Da lunedì 12 gennaio a venerdì 27 febbraio 2026 sono in programma a Paderno Dugnano lavori di ripristino dei manti stradali, sul territorio comunale. Gli interventi sono a cura di CAP Holding S.p.A. ed eseguiti dall’impresa Sangalli S.p.A., e si svolgeranno per fasi per garantire la sicurezza durante le operazioni. I cantieri comporteranno modifiche temporanee . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

