Lavori sulla SS121 Catanese | chiusure temporanee a Belpasso dal 2 al 16 febbraio

La strada statale 121 “Catanese” a Belpasso subirà chiusure temporanee tra il 2 e il 16 febbraio. La provincia di Catania ha annunciato lavori che interromperanno la circolazione per alcuni tratti della strada. Gli automobilisti sono invitati a pianificare percorsi alternativi e a prestare attenzione ai segnali stradali durante questo periodo.

Nuove modifiche alla viabilità sulla strada statale 121 "Catanese", nel territorio di Belpasso, in provincia di Catania. Anas ha annunciato che, tra il 2 e il 16 febbraio, saranno attive limitazioni temporanee al traffico per consentire l'esecuzione in sicurezza di lavori infrastrutturali. Per lavori limitazioni sulla strada statale 121 in territorio di Belpasso. Fra il 2 e il 16 febbraio, nella fascia oraria tra le 10 e le 12, limitazioni lungo la strada statale 121 in territorio di Belpasso.

