Strade bloccate in Val Sesia | neve alta e traffico interrotto tra Bioglio e Pettinengo

Le strade tra Bioglio e Pettinengo sono bloccate da ore a causa di neve alta. Il traffico si è fermato sulla provinciale 208, lasciando le auto ferme e i residenti isolati. Il silenzio è rotto solo dal rumore di motori che cercano di attraversare la coltre bianca senza successo. La neve continua a cadere, rendendo difficile ogni intervento e spostamento nella zona.

Il silenzio è rotto solo dal rombo lontano di un motore che tenta di superare la coltre bianca. A Bioglio, sulla strada provinciale 208, il traffico è fermo da oltre sei ore. Automobili bloccate a ridosso del tornante di Sessa, con i paraurti schiacciati contro la neve accumulata a più di un metro di altezza. Il freddo penetra attraverso i finestrini chiusi, e i conducenti, ormai rassegnati, si scambiano messaggi sul cellulare, chiedendo aiuto o semplicemente condividendo la frustrazione. È accaduto all’alba del 4 febbraio 2026, quando la prima nevicata significativa dell’inverno ha colto di sorpresa le strade della Val Sesia, trasformando un percorso di routine in un labirinto innevato e pericoloso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

