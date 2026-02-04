Strade bloccate in Val Sesia | neve alta e traffico interrotto tra Bioglio e Pettinengo

Da ameve.eu 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le strade tra Bioglio e Pettinengo sono bloccate da ore a causa di neve alta. Il traffico si è fermato sulla provinciale 208, lasciando le auto ferme e i residenti isolati. Il silenzio è rotto solo dal rumore di motori che cercano di attraversare la coltre bianca senza successo. La neve continua a cadere, rendendo difficile ogni intervento e spostamento nella zona.

Il silenzio è rotto solo dal rombo lontano di un motore che tenta di superare la coltre bianca. A Bioglio, sulla strada provinciale 208, il traffico è fermo da oltre sei ore. Automobili bloccate a ridosso del tornante di Sessa, con i paraurti schiacciati contro la neve accumulata a più di un metro di altezza. Il freddo penetra attraverso i finestrini chiusi, e i conducenti, ormai rassegnati, si scambiano messaggi sul cellulare, chiedendo aiuto o semplicemente condividendo la frustrazione. È accaduto all’alba del 4 febbraio 2026, quando la prima nevicata significativa dell’inverno ha colto di sorpresa le strade della Val Sesia, trasformando un percorso di routine in un labirinto innevato e pericoloso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

strade bloccate in val sesia neve alta e traffico interrotto tra bioglio e pettinengo

© Ameve.eu - Strade bloccate in Val Sesia: neve alta e traffico interrotto tra Bioglio e Pettinengo

Approfondimenti su Val Sesia

Pedemontana, al via i lavori di bonifica: strade chiuse e traffico interrotto

Bosnia, la neve ricopre tutto: strade bloccate a Sarajevo

In Bosnia-Erzegovina, le intense nevicate degli ultimi giorni hanno portato a oltre 50 centimetri di neve in 24 ore, causando chiusure stradali e disagi in diverse zone del paese.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Val Sesia

Argomenti discussi: Olimpiadi Invernali, da Cortina a Bormio: la mappa delle strade chiuse e le date delle ZTL; Tutte le strade chiuse a Milano San Siro il 6 febbraio per la cerimonia delle Olimpiadi. La mappa; Giovedì e venerdì di delirio tra strade chiuse, metro e zone off-limits: come muoversi a Milano durante le…; Giornata storica, passa la Fiamma olimpica: si parte da Villa d’Almè. Tricolore nelle vie.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.