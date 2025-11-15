Pedemontana al via i lavori di bonifica | strade chiuse e traffico interrotto

Disagi in vista per gli automobilisti: nella giornata di lunedì 17 novembre a Seveso proseguiranno infatti i lavori di bonifica necessari alla realizzazione dell'autostrada Pedemontana. A essere interessata sarà una delle corsie in direzione Como della Milano Meda, che verrà chiusa per permettere. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

PEDEMONTANA INCONTRA I BAMBINI: UN EVENTO CONTROVERSO Quella che è possibile vedere nella foto è la situazione dei lavori Pedemontana al difuiri della scuola Rodari di Bareggia, dove è stato completamente tolto il parco dove i ragazzi gio - facebook.com Vai su Facebook

Pedemontana a Macherio: al via abbattimenti di immobili, proseguono i lavori per l’autostrada - Pedemontana a Macherio: iniziati gli abbattimenti di alcuni immobili. Lo riporta ilcittadinomb.it

Pedemontana e diossina, Arpa non ha certificato 2 interventi su 3, la società tranquillizza i cittadini: “Questa bonifica è sicura” - Monza, 31 0tt0bre 2025 – “La bonifica nei comuni di Cesano Maderno, Meda e Seveso sta procedendo come da programma. Come scrive msn.com

Pedemontana Sud, via ai lavori del primo tratto da 1,7 Km. Meloni a Cessapalombo: «Marche fuori dall’isolamento» - CESSAPALOMBO Un tracciato moderno, in grado di connettere in modo sicuro l’entroterra e di collegare più velocemente Belforte del Chienti in provincia di Macerata con Mozzano nell’Ascolano. corriereadriatico.it scrive