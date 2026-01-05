Bosnia la neve ricopre tutto | strade bloccate a Sarajevo

In Bosnia-Erzegovina, le intense nevicate degli ultimi giorni hanno portato a oltre 50 centimetri di neve in 24 ore, causando chiusure stradali e disagi in diverse zone del paese. Le condizioni meteorologiche richiedono attenzione e precauzione per garantire la sicurezza di residenti e visitatori.

La Bosnia-Erzegovina è alle prese con forti nevicate invernali, dopo che oltre 50 centimetri di neve sono caduti in sole 24 ore, chiudendo le strade e causando il caos in alcune parti del paese. Nella capitale Sarajevo, una donna è morta dopo che un albero le è crollato addosso a causa del peso della neve accumulata. I servizi di pulizia stradale in città hanno liberato le strade principali, ma alcune linee di tram e autobus sono state interrotte.

Neve e gelo hanno investito con forza i vicini Balcani, in particolare Serbia, Bosnia-Erzegovina e parti della Croazia, mettendo in ginocchio soprattutto le infrastrutture stradali - facebook.com facebook

