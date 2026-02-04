Storace su Vannacci | ecco perché sbaglia a camminare in autonomia La Lega non è un taxi

Roberto Vannacci, il generale in fuga, ha deciso di camminare da solo, ma non piace a tutti. Storace critica la sua scelta e dice che la Lega non è un taxi. «Mi dispiace Francesco, ma era l'unica decisione che, a mio avviso, andasse presa», ha scritto Vannacci in un messaggio WhatsApp, confermando la sua volontà di muoversi senza aiuto. La polemica tra le parti continua, mentre il generale si mantiene deciso sulla sua strada.

«Mi dispiace Francesco, ma era l'unica decisione che, a mio avviso, andasse presa». Il virgolettato via whatsapp è del generale in fuga, Roberto Vannacci, al quale ho ovviamente risposto: «Fai come credi. Non ti vedo dal giorno prima delle elezioni, problema tuo». C'è nelle sue parole tutta la cifra del tratto umano, inesistente, di chi ha scoperto in età avanzata la politica e pensa di trarre giovamento da comportamenti irrispettosi. Non nei miei confronti - che è poca cosa - ma di una comunità che lo ha votato nelle file della Lega. Che non può essere usata da parlamentare europeo, da iscritto prima e da vicesegretario poi, come un taxi.

