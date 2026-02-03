Vannacci lascia la Lega l' ultimatum di Salvini e la sfida alla Meloni | ecco perché esce dal Carroccio

Roberto Vannacci lascia ufficialmente la Lega. Dopo settimane di tensione, il generale annuncia di voler fare da sé, lasciando il partito di Salvini. La decisione arriva dopo un ultimatum del leader leghista e una sfida aperta alla Meloni. Vannacci vuole un suo percorso e si prepara a formare una sua squadra. La crisi nel Carroccio si fa sempre più evidente.

Da giorni aveva varcato il Rubicone. Roberto Vannacci non è un generale della Lega. Non più. Vuole le sue truppe e il suo partito. Futuro Nazionale. Il tricolore nel simbolo che lancia il guanto di sfida alla destra di Giorgia Meloni (e "copia" il simbolo di Nazione Futura, sostiene il fondatore nonché pensatore meloniano Francesco Giubilei che vuole trascinare Vannacci in tribunale). L'ultimatum di Salvini e quell'Opa che guarda a Meloni. Così Vannacci lascia la Lega Fine di una luna di miele mai davvero iniziata. Vannacci è sempre stato una repubblica a parte, dentro al partito lumbàrd. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Durante la tre giorni della Lega in Abruzzo, Matteo Salvini ha sottolineato l’importanza della coesione interna, avvertendo che chi lascia il partito rischia di perdere il proprio ruolo politico.

