Il best seller scorretto e la Lega usata come taxi | Vannacci storia di un’ambizione

Salvini si trova solo a Roma, nel cuore di una festa che segna l’inizio di un nuovo capitolo per Vannacci. L’ex generale, noto per il suo best seller e le sue posizioni controverse, si presenta con un sorriso sornione e uno sguardo che tradisce ambizione e determinazione. La scena si svolge davanti a un pubblico di pochi, ma il suo sguardo è rivolto lontano, verso obiettivi che vanno oltre la semplice celebrazione. La festa diventa così il primo passo di una storia fatta di scelte audaci e di una Lega che sembra usare come taxi
È il momento di rovistare nel cappello dei ricordi. Immagini come lampi. Qui il generale era a Roma, in piazza di Pietra, il pomeriggio di primavera che Matteo Salvini lo fece salire sul Carroccio organizzandogli una festa al Tempio di Adriano. Vi serve la data? 30 aprile del 2024. Due anni, volati. Niente di più d’un miraggio nero. Comunque eccolo, il generale. Arriva da un luogo brutale e oscuro, già capopopolo dopo aver pubblicato Il mondo al contrario, quel pamphlet che ondeggia tra razzismo, negazionismo e omofobia, con 400 mila copie vendute e almeno altrettante diffuse attraverso file pirata. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Fenomenologia di Vannacci, il generale politicamente scorretto: da àncora di salvezza della ‘Lega di lotta’ a corpo estraneo del partito
Da mesi Roberto Vannacci si avvicinava sempre di più a un addio.
Quando Vannacci a Pontida diceva: “Mi accusano di usare la Lega come un taxi, e invece sono qui con voi. Credo nella parola data”
Domenica 21 settembre, Roberto Vannacci ha preso parola a Pontida davanti a un grande pubblico.
