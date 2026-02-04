Stop temporaneo al traffico in via Ponte Pietra per lavori di riqualificazione

Il traffico in via Ponte Pietra a Verona si ferma temporaneamente. Il Comune ha deciso di bloccare la strada per alcuni giorni, mentre si eseguono lavori di scavo e posa di nuovi sottoservizi. La misura mira a garantire la sicurezza durante le operazioni e a permettere il completamento degli interventi senza problemi. I residenti e i commercianti devono fare attenzione alle modifiche alla viabilità e seguire le indicazioni delle autorità.

Il Comune di Verona ha annunciato alcune modifiche temporanee alla viabilità in via Ponte Pietra, necessarie per consentire lavori di scavo legati alla posa di nuovi sottoservizi. L'intervento rientra nel più ampio progetto di riqualificazione di piazzetta Brà Molinari e interesserà l'area in.

