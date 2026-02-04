Stoccolma si presenta come una città sull’acqua, ma è davvero così? Molti la conoscono come la capitale svedese, ma basta poco per capire che il suo volto è molto di più. La città si estende tra isole e ponti, e la sua immagine classica non rende giustizia alla realtà. La gente che ci vive sa che Stoccolma non è solo un centro amministrativo, ma un luogo vivo, ricco di storia e cultura.

Stoccolma è il volto più noto della Svezia, ma ridurla a semplice capitale amministrativa sarebbe un errore. Fondata oltre sette secoli fa, si estende su 14 isole collegate da 57 ponti, che le hanno valso il soprannome di “Venezia del Nord”. Camminare nella Gamla Stan, la Città Vecchia, significa fare un tuffo in un passato di pietra, vicoli stretti e palazzi color ocra che hanno visto secoli di commerci e di potere. Non è un caso se qui si trova il Palazzo Reale, uno dei più grandi d’Europa, ancora oggi residenza ufficiale della monarchia. Ogni giorno, migliaia di turisti assistono al cambio della guardia, rito che mescola tradizione e spettacolo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Stoccolma è davvero la capitale sull’acqua?

Approfondimenti su Stoccolma Capitale

Arezzo si ritrova al centro di una curiosità che dura da secoli: le sue fontane sono spesso spente o privi di acqua.

Mosca ha riferito di aver lanciato il missile ipersonico Oreshnik su Kiev, causando blackout di luce e acqua nella capitale ucraina.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Is Stockholm Europe’s Best Halloween City Haunted Old Town & Theme Park Adventure!

Ultime notizie su Stoccolma Capitale

Argomenti discussi: La Shul di Stoccolma. Il Museo ebraico racconta la sua sinagoga; Stoccolma, vivace, rilassata e green mi ha fatto innamorare; Eugene O’Neill, Lungo viaggio verso la notte al Teatro Argentina; Paolo Ceriani: da Barzio a Stoccolma per la ricerca e contro il cancro.

Quando chi fa male sembra l’unica salvezza: la sindrome di Stoccolma spiegata beneSindrome di Stoccolma: significato, sintomi, come si manifesta in amore e al lavoro, quali passi aiutano a guarire ... amica.it

Se viaggi a Stoccolma adesso sei al buio: un record, ma non è la Notte PolareVisitare Stoccolma in inverno significa mettere in conto giornate molto brevi e una luce naturale ridotta al minimo. Tuttavia, il dicembre 2025 sta superando qualsiasi aspettativa, trasformando la ... siviaggia.it

Weekend a Stoccolma, Svezia Una città che non avevo mai preso in considerazione, devo dire molto bella e storica! Ovviamente come tutte le città scandinave, anche un po’ costosa. Ci ho visto un bel mix tra Copenaghen e Strasburgo tempo v - facebook.com facebook