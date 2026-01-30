Arezzo è la capitale delle fontane senz' acqua Cosa c' è dietro

Arezzo si ritrova al centro di una curiosità che dura da secoli: le sue fontane sono spesso spente o privi di acqua. Questa situazione ha suscitato l’attenzione di cittadini e appassionati, che si chiedono cosa ci sia dietro a questa scelta. Le fontane pubbliche, da sempre simbolo di città, ora sono in gran parte inutilizzate, lasciando i lucchetti e le vasche vuote. La storia delle fontane di Arezzo affonda le radici nel passato, quando queste strutture servivano a raccogliere e distribuire acqua per la

Fonti e fontane pubbliche hanno da secoli e secoli un ruolo non marginale nelle città. Da semplici vasche, utilizzate dalle più antiche civiltà per trattenere l'acqua potabile o destinata ad altri usi, fin dal VI secolo a.C. divennero in Grecia e poi in tutto il mondo ellenistico un elemento.

