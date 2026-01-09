Mosca lancia il missile ipersonico Oreshnik su Kiev la capitale senza luce e acqua

Mosca ha riferito di aver lanciato il missile ipersonico Oreshnik su Kiev, causando blackout di luce e acqua nella capitale ucraina. La Russia sostiene di aver colpito obiettivi strategici con questa operazione notturna. La situazione evidenzia la tensione crescente tra i due paesi e l’uso di tecnologie avanzate in conflitto.

La versione del Cremlino sugli attacchi notturni. La Russia afferma di aver colpito l'Ucraina con il missile ipersonico Oreshnik, prendendo di mira obiettivi strategici. Lo ha comunicato il Ministero della Difesa di Russia, precisando che i raid della notte hanno interessato infrastrutture considerate cruciali per l'apparato militare ucraino. Secondo Mosca, gli attacchi sarebbero stati lanciati in risposta a un presunto attentato contro una residenza del presidente Vladimir Putin avvenuto a fine dicembre, episodio che Ucraina definisce una ricostruzione falsa. Gli obiettivi dichiarati: droni ed energia.

