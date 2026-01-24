Stipendio arretrati docenti e ATA | NoiPA ammette alcuni errori Guida Anief per controllare il cedolino

Dopo il pagamento degli arretrati stipendiali del 23 gennaio, sono emerse alcune anomalie nei cedolini di docenti e personale ATA. NoiPA ha riconosciuto la presenza di alcuni errori e ha avviato verifiche. La guida di Anief fornisce indicazioni utili per controllare correttamente gli importi accreditati e segnalare eventuali discrepanze. È importante verificare attentamente il cedolino per assicurarsi della correttezza degli arretrati.

Il pagamento ha incluso sia gli aumenti tabellari previsti dal nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro – pari a circa 160 euro medi lordi – sia gli arretrati relativi al triennio 2022-2024, che hanno prodotto importi lordi molto variabili, da oltre 1.000 euro fino a superare i 2.400 euro. Le differenze riscontrate nei cedolini e gli importi ritenuti non coerenti rispetto alle aspettative hanno spinto diversi lavoratori della scuola a chiedere chiarimenti direttamente a NoiPA. In risposta ai quesiti pervenuti tramite ticket, NoiPA ha precisato che il calcolo e la liquidazione degli arretrati contrattuali avvengono a livello centrale, mediante una procedura collettiva su base nazionale, senza il coinvolgimento delle Ragionerie territoriali e senza la possibilità di ricostruire nel dettaglio le singole partite individuali.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Stipendio docenti e ATA, arretrati. Pacifico (ANIEF): “Le cifre non tornano, il personale controlli bene il proprio cedolino e segnali gli eventuali errori”Il personale della scuola ha ricevuto recentemente lo stipendio, comprensivo degli aumenti contrattuali del CCNL 2022-2024 e degli arretrati relativi al triennio.

Stipendio docenti e ATA: su NoiPA c’è il cedolino con gli arretrati. Pagamento il 23 gennaio con la paga mensileSul portale NoiPA, docenti e personale ATA possono consultare l’ultima versione del cedolino, che include gli arretrati relativi al rinnovo del CCNL 2022-24.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Stipendi docenti e ATA, NoiPA: arretrati in pagamento entro gennaio, adeguamenti in busta paga; Arretrati stipendi docenti e ATA entro gennaio (ma non c'è una data precisa); Stipendi scuola NoiPA gennaio 2026, ecco a quanto ammontano gli arretrati; Scuola, venerdì 23 gennaio il pagamento di arretrati e stipendio gennaio: tutto in un giorno, è ufficiale. Per docenti e Ata data da ricordare.

Scuola, venerdì 23 gennaio il pagamento di arretrati e stipendio gennaio: tutto in un giorno, è ufficiale. Per docenti e Ata data da ricordareTutto in un giorno: stipendio, aumenti e arretrati. Come comunicato dalla Tecnica della Scuola la mattina del 22 gennaio, nelle prossime ore ad oltre un milione di docenti e Ata, di ruolo e precari, s ... tecnicadellascuola.it

Stipendio docenti e ATA, pagamento arretrati: non il 21, non il 22, forse il 23. Comunque entro gennaioStipendio docenti e ATA: l'unica certezza al momento è il regolare pagamento della mensilità di gennaio 2026, con adeguamento al CCNL 2022/24 e applicazione riduzione Irpef. orizzontescuola.it

Accreditati oggi stipendio e arretrati Come già preannunciato, ad inizio di questo mese e successivamente, i lavoratori del comparto Scuola e Afam hanno ricevuto, nella giornata odierna, gli arretrati contrattuali. Per giusta informazione ricordiamo che: - facebook.com facebook

Rinnovo Contratto Scuola, aumenti e arretrati in busta paga a gennaio e febbraio • Il CCNL Scuola 2022-2024 introduce aumenti tabellari e arretrati in busta paga per docenti e ATA: importi, decorrenze e tabelle principali. x.com