Stipendio dei colleghi arriva il diritto di conoscere la retribuzione media per contrastare le discriminazioni Stipendi giusti? Calcola il tuo

Il governo ha approvato una nuova norma che permette ai lavoratori di conoscere le retribuzioni medie per le stesse mansioni. Ora, i dipendenti potranno confrontare il loro stipendio con quello dei colleghi e verificare se sono pagati correttamente. La misura mira a combattere le discriminazioni e garantire trasparenza nei salari. La decisione arriva dopo molte richieste da parte dei sindacati e dei lavoratori stessi.

I lavoratori hanno il diritto di conoscere le retribuzioni medie di chi svolge lo stesso lavoro in azienda e i criteri seguiti dal datore di lavoro nel determinare gli stipendi. Lo prevede un decreto legislativo all’esame del consiglio dei ministri, domani. Il provvediment0 (16 articoli nella bozza) attua la direttiva europea 970 del 2023 sulla parità di retribuzione tra uomini e donne e sulla trasparenza retributiva in genere. L’articolo 7 della bozza dice con chiarezza: «È riconosciuto ai lavoratori il diritto di richiedere e ricevere per iscritto entro due mesi dalla richiesta, anche per il tramite dei loro rappresentanti o degli organismi per la parità, le informazioni sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Stipendio dei colleghi, arriva il diritto di conoscere la retribuzione media per contrastare le discriminazioni Stipendi giusti? Calcola il tuo Approfondimenti su Stipendi giusti Stipendio dei colleghi, arriva il diritto di conoscere la retribuzione media per contrastare le discriminazioni Il governo ha approvato un nuovo decreto che permette ai lavoratori di conoscere le retribuzioni medie per ruoli equivalenti. Trasparenza sugli stipendi: conoscere lo stipendio medio dei colleghi diventa un diritto In Italia sta per entrare in vigore una norma che cambia il modo di lavorare. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Stipendi giusti Argomenti discussi: Sarà possibile sapere lo stipendio dei colleghi e chiedere spiegazioni: pronto il decreto; Stipendi dei colleghi, ecco la norma che svela la busta paga del compagno di scrivania; Stipendi non pagati, altri due giorni di sciopero alla Dire. La Fnsi al fianco dei colleghi - FNSI; Obbligo di salario negli annunci di lavoro e trasparenza sugli stipendi dei colleghi: il decreto del governo che recepisce la direttiva Ue. Potremo sapere lo stipendio dei colleghi. Arriva la nuova legge europea: funziona così (e fa discutere)La direttiva europea del 2023, approvata a Bruxelles, introduce obblighi stringenti per imprese, pubblica amministrazione e società partecipate. Tutti i ... thesocialpost.it Stessa mansione, stipendi diversi fra colleghi: i nuovi diritti dei dipendenti e gli obblighi dei datori di lavoroLo schema di decreto legislativo messo a punto dal governo e che andrà al prossimo consiglio dei ministri recepisce la direttiva (UE) 2023/970 e prova a trasformare il principio della stessa retribuzi ... msn.com Le buste paga diventano trasparenti, ma lo stipendio dei colleghi resta un “segreto” - facebook.com facebook Novità in arrivo per una maggiore chiarezza sulle buste paga: anche l'Italia dovrà recepire la direttiva UE sulla trasparenza retributiva. Ma lo stipendio di colleghi e colleghe resterà comunque un segreto - Leggi e prassi / Pubblico, Direttiva UE… x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.