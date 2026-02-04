In Italia sta per entrare in vigore una norma che cambia il modo di lavorare. Dopo l’approvazione del nuovo decreto, ogni dipendente potrà sapere quanto guadagnano i colleghi con ruoli simili. La legge deriva dalla direttiva europea 2023970 e mira a rendere più chiara la questione degli stipendi. Ora, infatti, sarà un diritto conoscere i livelli retributivi medi di chi svolge lo stesso lavoro o attività equivalente. La misura punta a promuovere maggiore trasparenza e a ridurre le disparità salariali tra i lavoratori.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Cosa prevede il nuovo decreto. Con il recepimento della direttiva europea 2023970, anche in Italia sta per diventare legge un principio destinato a cambiare profondamente i rapporti di lavoro: ogni dipendente avrà il diritto di conoscere i livelli retributivi medi dei colleghi che svolgono lo stesso lavoro o un’attività di pari valore. La novità è contenuta in uno schema di decreto legislativo che il Consiglio dei ministri dovrà esaminare a breve. Non si tratta di un’iniziativa autonoma del nostro Paese, ma dell’adeguamento a quanto stabilito dall’Unione europea nel 2023 per rafforzare la parità salariale tra uomini e donne. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Trasparenza sugli stipendi: conoscere lo stipendio medio dei colleghi diventa un diritto

Approfondimenti su Stipendi trasparenza

La normativa europea sulla trasparenza salariale introduce nuove modalità di accesso alle informazioni sugli stipendi dei dipendenti.

Il governo si prepara a approvare un nuovo decreto che obbligherà le aziende a indicare il salario negli annunci di lavoro e a rendere trasparenti gli stipendi dei colleghi.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Stipendi trasparenza

Argomenti discussi: Sarà possibile sapere lo stipendio dei colleghi e chiedere spiegazioni: pronto il decreto; Cosa prevede la direttiva Ue sulla trasparenza di stipendi e perché riguarda anche l’Italia; Trasparenza salariale: ecco il decreto; Trasparenza salariale, arriva il decreto: stipendi più chiari e stop al gender pay gap.

Obbligo di salario negli annunci di lavoro e trasparenza sugli stipendi dei colleghi: il decreto del governo che recepisce la direttiva UePotrebbe arrivare al cdm diel 5 febbraio, il decreto legislativo per recepire la direttiva europea sulla trasparenza salariale ... open.online

Trasparenza salariale, arriva il decreto: stipendi più chiari e stop al gender pay gapDomani il testo in Consiglio dei ministri per recepire la direttiva europea: salari indicati nelle offerte di lavoro e nuovi obblighi per le imprese ... panorama.it

Pubblicata l’ottava edizione di IDENTIPACK Etichettatura ambientale: cresce la trasparenza sugli imballaggi, tra obblighi, volontà e innovazione digitale Secondo l’Osservatorio IdentiPack di CONAI e GS1 Italy, oltre il 55% dei prodotti a scaffale riporta la codifi - facebook.com facebook

#Etichettaturaambientale: cresce la trasparenza sugli #imballaggi x.com