Questa sera alle 19, il Botosani ospita in casa l’Otelul Galati nel turno 24 della Liga I romena. Le due squadre scendono in campo con l’obiettivo di conquistare punti importanti in una partita che potrebbe influenzare la classifica. Le formazioni ufficiali sono state pubblicate e il match si presenta aperto, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo per ottenere una vittoria.

Turno numero 24 di Liga I romena che nel posticipo vede il Botosani affrontare in casa l’Otelul Galati. I Boto??nenii di Grozavu non vincono ormai dal 30 novembre scorso, e da allora hanno raccolto appena 2 punti nelle ultime 5 partite uscendo anche dalla coppa per mano dell’Hermannstadt. Gli O?elarii di Balint invece attraversano un periodo opposto, vendo vinto ben 4 delle ultime 5 partite perdendo solamente . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Botosani-Otelul Galati (lunedì 02 febbraio 2026 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Questa sera il calcio romeno torna in campo con il match tra Botosani e Otelul Galati.

: ` ' Si registra un gradito ritorno in Romania. Gabriel Debeljuh (29) ha infatti firmato fino a fine stagione, con opzione di rinnovo per la prossima, con l'SC Otelul Galati facebook