Stalking a pietrate auto danneggiate e minacce con la benzina | 73enne torna libera dopo due settimane
Il tribunale di Palermo ha deciso di liberare una donna di 73 anni di Raffadali, dopo due settimane di detenzione. La donna, accusata di stalking, minacce e danneggiamenti, torna libera ma con il obbligo di non entrare nel suo paese. La decisione arriva dopo l’istanza di riesame presentata dall’avvocato Antonino Gaziano.
Il tribunale della libertà di Palermo, accogliendo in parte l’istanza di riesame dell’avvocato Antonino Gaziano, ha scarcerato una donna di 73 anni di Raffadali applicando nei suoi confronti il divieto di dimora in paese.L’anziana era finita in carcere il 17 dicembre per l'accusa di stalking dopo.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
