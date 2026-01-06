Due auto in fumo in poche ore | in un caso immortalato autore con la tanica di benzina in mano

Nel Salento, nelle ultime ore, si sono verificati due incendi di autoveicoli. Il primo, con probabile origine dolosa, è avvenuto nel tardo pomeriggio nella zona industriale di Ruffano. Un episodio che desta preoccupazione e che sarà oggetto di approfondimenti da parte delle autorità competenti.

RUFFANO – Due incendi d'auto in poche ore, nel Salento. Il primo, di evidente origine dolosa, si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri nella zona industriale di Ruffano. Un uomo, immortalato dalle videocamere di sorveglianza intorno alle 18.30, si è avvicinato a una Hyundai I20 parcheggiata.

