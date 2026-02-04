Stadio Roma vertice decisivo in Campidoglio | voto in Aula entro fine febbraio

Questa mattina il Comune di Roma ha riunito la maggioranza per definire i passaggi finali sul progetto dello stadio della Roma a Pietralata. L’obiettivo è ottenere il via libera dalla Giunta Comunale entro le prossime due settimane. La decisione arriva dopo settimane di attese e discussioni, e ora si aspetta solo il voto in Aula per ufficializzare il via libera all’opera.

Il progetto dello stadio della Roma a Pietralata entra nella fase decisiva. Secondo quanto riferito dal giornalista Alessio Di Francesco, la riunione di maggioranza svoltasi oggi in Campidoglio ha tracciato il cronoprogramma definitivo per blindare l’opera: l’obiettivo dell’amministrazione è ottenere il via libera della Giunta Comunale entro le prossime due settimane. La tabella di marcia è serrata per evitare che i ritardi burocratici compromettano la posizione della Capitale nei grandi eventi internazionali. Una volta licenziata dalla Giunta, la delibera dovrà affrontare un iter lampo che prevede il passaggio in almeno sei commissioni dell’Assemblea Capitolina.🔗 Leggi su Sololaroma.it

Il Comune di Roma si muove rapidamente sul progetto dello stadio di Pietralata.

Roma, stadio a Pietralata: il Piano delle Funzioni e Territorio in Campidoglio rappresenta un passaggio importante per il progetto.

