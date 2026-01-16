Termovalorizzatore di Roma chiusa positivamente la conferenza dei servizi Progetto esecutivo in un mese
È stata ufficialmente conclusa con esito positivo la conferenza dei servizi sul termovalorizzatore di Roma. Roberto Gualtieri, commissario straordinario di Governo per il Giubileo, ha firmato l’ordinanza, consentendo di procedere con il progetto esecutivo in un mese. Questa decisione rappresenta un passo importante per lo sviluppo dell’impianto, che contribuirà alla gestione dei rifiuti nella capitale.
Roberto Gualtieri, commissario straordinario di Governo per il Giubileo, ha firmato l'ordinanza che chiude la conferenza dei servizi sul termovalorizzatore di Roma, con esito positivo.
