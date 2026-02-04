Capodanno cinese 2026 | Draco Malfoy di Harry Potter trasformato in simbolo di buona fortuna Ecco perché

Il Capodanno cinese del 2026 porta una sorpresa: Draco Malfoy, il personaggio di Harry Potter, diventa simbolo di buona fortuna. L’evento coincide con l’inizio dell’Anno del Cavallo, che quest’anno inizia il 17 febbraio. Questa scelta ha sorpreso molti, considerando il ruolo di Malfoy nella saga, ma ora viene visto come portatore di fortuna e prosperità.

Nel 2026, il Capodanno cinese celebra l’Anno del Cavallo, che nel calendario lunisolare cinese inizierà il 17 febbraio, e con esso arriva un protagonista inaspettato delle festività: Draco Malfoy, il famigerato Serpeverde della saga di Harry Potter. In Cina il suo nome si presta a un gioco di parole che lo ha trasformato in un simbolo di buona fortuna per l’anno nuovo, diffondendosi rapidamente sui social e nelle decorazioni festive. Da Serpeverde a simbolo di buon auspicio. Il fenomeno nasce da un curioso incrocio linguistico: in cinese il nome Draco Malfoy viene translitterato come “m??r fú”, una combinazione in cui il carattere? (m?) richiama il cavallo e? (fú) significa buona fortuna o prosperità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

A Shanghai e Guangzhou, tra i festeggiamenti per il Capodanno lunare cinese, compare un’icona inaspettata: il volto di Draco Malfoy.

