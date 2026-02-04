Spotify sta pensando di lanciare un nuovo gioco per gli utenti Android. La piattaforma potrebbe introdurre un quiz musicale, dove bisogna indovinare le canzoni ascoltando brevi estratti. L’idea si ispira a Heardle, il celebre gioco simile già famoso tra gli appassionati di musica. Per ora sono solo ipotesi, ma le indicazioni suggeriscono che presto potrebbe arrivare questa novità, offrendo un modo diverso di interagire con la musica su Spotify.

Questo approfondimento analizza le indicazioni emerse su una possibile novità in ambito musicale introdotta da Spotify per l’app Android, collegata a indovinelli sonori e a precedenti esperienze legate a Heardle. Le evidenze provengono da aggiornamenti software e da osservazioni su come l’azienda ha gestito contenuti simili in passato, offrendo un quadro di possibilità ancora in fase di sviluppo. spotify potrebbe introdurre un nuovo gioco di indovinelli musicali per android. Le tracce principali indicano una direzione orientata a un gioco di indovinelli musicali integrato nell’app per dispositivi Android. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Spotify potrebbe lanciare un gioco di indovinare la musica

Approfondimenti su Spotify Gioco

Spotify introduce le Prompted Playlist, una nuova funzione che promette di creare playlist personalizzate in base ai gusti degli utenti.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Spotify Gioco

Argomenti discussi: Il Piano casa ha un tallone d’Achille; Spotify Page Match: la funzione che sincronizza audiolibri e libri cartacei sta arrivando; Razzo cinese precipita sulla Terra con rientro incontrollato, pesa 11 tonnellate: nessun rischio per l'Italia.

Spotify potrebbe ispirarsi a YouTube per migliorare i videoGli utenti Spotify hanno la possibilità di passare dall’audio al video direttamente dalla schermata In riproduzione e ciò funziona bene ma, se iniziano a navigare altrove nell’app, il video si riduce ... tuttoandroid.net

Spotify è pronta a lanciare il guanto di sfida a YouTube: dal 2026 saranno presenti ancora più videoDal 2026 Spotify offrirà più video musicali grazie a nuovi accordi di licenza con etichette e NMPA, garantendo i diritti audiovisivi dei principali artisti. Spotify si prepara a sfidare direttamente ... multiplayer.it

Ti è piaciuta la puntata di Cose Molto Umane Se sì, abbiamo qualche contenuto di approfondimento che potrebbe incuriosirti Se invece non l’hai ancora ascoltata, puoi trovarla qui https://open.spotify.com/playlist/3d3aW9KTr7yCmKUe0xiKMw e su tutt - facebook.com facebook

Dopo aver conquistato social e classifiche Spotify, il cantante con la maschera di Elvis ha tutte le carte per diventare la rivelazione del Festival 2026 pur non essendo tra i cantanti in gara x.com